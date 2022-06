Un incendie dans un bâtiment vacant mobilise des dizaines de pompiers et perturbe la circulation au centre-ville de Montréal, près du Centre Bell. Le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) ne rapporte toutefois aucun blessé.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Les services d’urgences ont reçu un appel vers 14 h 15 pour de la fumée se dégageant de l’immeuble situé au coin des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest. À leur arrivée, les pompiers ont localisé un début d’incendie au 3e étage. Environ 90 d’entre eux ont été déployés.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« On va être encore sur place pour quelques heures alors la circulation dans le secteur va être perturbée », a prévenu le chef de section Matthew Griffith vers 16 h 30. La rue Saint-Antoine est fermée entre Peel et Lucien-L’Allier, et la rue de la Montagne est fermée entre Saint-Jacques et l’avenue des Canadiens-de-Montréal.

La cause de l’incendie reste à déterminer, et des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux, a dit M. Griffith, notant que le bâtiment désaffecté a déjà été la proie des flammes par le passé.