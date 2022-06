(Sept-Îles) Une collision frontale a fait trois morts à Sept-Îles sur la Côte-Nord.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu vers 23 h 30 samedi sur la route 138 à la hauteur des plages Monaghan et Ferguson.

Pour une raison inconnue, une voiture qui transportait trois octogénaires, en direction ouest, a dévié de sa voie juste avant le drame.

« Une camionnette de type pick-up, qui circulait vers l’Est, aurait tenté d’éviter le véhicule, mais malheureusement une collision frontale est survenue. Le décès des deux passagers de la voiture a été constaté sur place par les ambulanciers paramédicaux », a indiqué la sergente Geneviève Bureau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les victimes sont une femme de 84 ans et un homme de 87 ans, tous deux de Chapais.

« La conductrice de ce véhicule-là, une femme de 80 ans, a été transportée au centre hospitalier, où son décès a malheureusement été constaté », a précisé la porte-parole de la SQ.

Quant au conducteur de la camionnette, qui était seul à bord de son véhicule, il a aussi été transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour la vie de cet homme de 54 ans.

« Il y a des enquêteurs en reconstitution en scène de collision qui tenteront de déterminer les causes et les circonstances de cette collision. Selon les premières constatations, l’alcool ne serait pas en cause », a précisé la sergente Bureau.

L’enquête de la SQ se poursuit.