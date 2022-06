Violence sexuelle et conjugale

Quatre nouvelles maisons d’aide et d’hébergement d’urgence

(Québec) Quatre nouvelles maisons d’aide et d’hébergement d’urgence pour des femmes victimes de violence conjugale et sexuelle ouvriront prochainement dans les régions de Montréal, de l’Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue, entre autres. Si les besoins pour ces ressources dépassent ces ajouts, il s’agit d’un premier pas, estime Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.