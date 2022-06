Huit suspects âgés en 19 et 21 ans viennent d’être arrêtés par la police de Montréal, en lien avec une centaine de fraudes commises à l’endroit de personnes âgées dans le nord-est de Montréal. Les autorités appellent de nouveau la population à la vigilance, au moment où ce type de crime se multiplie.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est le 16 juin dernier, à l’issue d’une longue enquête policière de plusieurs semaines, que le groupe de suspects a été interpellé par les forces de l’ordre. Celles-ci ont d’ailleurs mené des perquisitions dans deux résidences de Bois-des-Filion et de Terrebonne, ainsi que dans huit véhicules.

Lors de ces perquisitions, les enquêteurs montréalais ont saisi « des cellulaires, des cartes bancaires, des relevés de transaction, des uniformes et un pistolet à air comprimé », indique le SPVM dans un communiqué.

Tous les suspects ont toutefois été libérés sous promesse de comparaître au palais de justice de Montréal, en septembre prochain. Leur identité ne pourra être dévoilée jusqu’à cette date. Ils devraient alors face à de multiples chefs d’accusation, en lien avec la fraude et le vol. On sait toutefois que les fraudes auraient surtout été commises dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, souvent dans des résidences pour personnes âgées.

Faux représentants

Il semble établi que les suspects utilisaient surtout une fraude de type « faux représentants », qui est très connue des autorités. D’abord, un premier suspect joint une personne aînée par téléphone, et prétend être l’employé d’une banque ou autre institution financière. Par le biais d’une application, les fraudeurs sont en mesure de faire afficher le nom d’une entreprise directement sur l’afficheur.

Une fois en contact, le suspect informe la victime de la présence d’une « transaction frauduleuse » sur sa carte bancaire, en insistant sur « l’urgence d’agir » pour corriger la situation. On demande alors à la victime de donner son numéro d’identification personnel (NIP), et d’insérer sa carte dans une enveloppe, en disant qu’un « facteur » passera la récupérer. Ce deuxième homme est en fait un complice ; il passe rapidement récupérer l’enveloppe avant de prendre la fuite, carte et NIP en main.

« Dans chaque dossier, les fraudeurs se sont empressés d’effectuer des retraits au guichet automatique ou d’effectuer divers achats avec les cartes dérobées », notent d’ailleurs les enquêteurs.

Pour se protéger, la police suggère d’abord de ne « jamais se fier » à ce qui est écrit sur l’afficheur de votre téléphone, ou de tenir pour acquis que la source indiquée est la bonne. On invite également les citoyens à ne pas donner de renseignements personnels au téléphone.

« Les institutions financières ne demandent jamais à leurs clients de remettre des cartes bancaires ou de dévoiler à quelqu’un son NIP. Ne cédez jamais à la pression. Consultez toujours un membre de votre famille ou un proche de confiance afin de valider l’information reçue », affirme le SPVM, en invitant les citoyens à consulter leur poste de quartier au besoin.