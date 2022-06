Une résidente de l’Ontario a été arrêtée vendredi matin par la Sûreté du Québec relativement au meurtre de Bernard Cherfan, commis en plein restaurant, à Laval, le premier juin dernier.

Daniel Renaud La Presse

Vincent Larouche La Presse

Selon nos informations, la suspecte, Britney Lewis, 25 ans, a été arrêtée dans sa ville, à Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, en Ontario.

Elle devrait d’abord comparaître en Ontario avant d’être rapatriée au Québec. Elle sera ensuite accusée au palais de justice de Laval de meurtre au premier degré et de complicité après le fait, ce qui laisse croire qu’elle aurait été impliquée directement dans le crime.

En février 2020, un média ontarien, le Durham Post, a rapporté que Mme Lewis, qui était alors âgée de 23 ans, a été arrêtée à Pickering en compagnie d’autres individus dans une voiture dans laquelle les policiers ont retrouvé une arme de poing chargée et différentes sortes de drogues.

En juillet 2021, elle aurait de nouveau été arrêtée dans un véhicule et accusée de possession de cocaïne dans un but de trafic. Dans le même véhicule se trouvait un homme qui a tenté de fuir les policiers et qui a été accusé de possession d’une arme à feu chargée, a rapporté un autre média ontarien.

Mme Lewis n’a aucun antécédent criminel au Québec.

Dans un communiqué, la Sûreté du Québec indique que l’enquête se poursuit et que d’autres arrestations pourraient suivre « prochainement ».

Photo tirée de Facebook La victime, Bernard Cherfan.

Cherfan, 42 ans, a été tué d’au moins une balle à la tête alors qu’il mangeait une soupe, attablé au restaurant La perle vietnamienne du boulevard des Laurentides.

Le meurtre, survenu à 19 h 25, a été commis sous les yeux de plusieurs clients sidérés, dont des enfants.

Rapidement, la police de Laval a transféré l’enquête à la Sûreté du Québec puisque le meurtre aurait été commis dans un contexte de crime organisé.

Selon nos informations, Bernard Cherfan, considéré comme un membre de la pègre libanaise, aurait entretenu des liens avec plusieurs organisations criminelles de haut niveau, dont le clan sicilien de la mafia montréalaise et celui que la police considère toujours comme son chef, Stefano Sollecito.

Cherfan a également été soupçonné d’avoir caché le tueur à gages Frédérick Silva durant la longue cavale de ce dernier, selon ce qu’un enquêteur du SPVM avait raconté en cour.

Capture d’écran tirée d’une vidéo déposée en cour Frédérick Silva (à gauche) et Bernard Cherfan ont été filmés par les policiers durant une filature.

Bernard Cherfan a déjà possédé des entreprises qui se disaient actives dans l’industrie de la construction et de l’immobilier, de la publicité et des appareils cellulaires. Selon une source qui avait connaissance de ses activités, il aurait fourni à plusieurs personnes des appareils de communications cryptés qui pouvaient servir à déjouer la surveillance des autorités.

D’après nos renseignements, Cherfan aurait été très impliqué dans les fraudes, notamment les fraudes grands-parents.

Il aurait cumulé beaucoup de dettes et les policiers n’excluent pas que celles-ci puissent être le mobile du crime.

Les enquêteurs examinent toutefois d’autres pistes.

Un autre proche de Frédérick Silva, Sébastien Giroux, 36 ans, a été tué par balle à Montréal le 11 mai dernier. Il avait plaidé coupable à une accusation de complicité de meurtre après le fait et attendait le prononcé de sa peine pour entrer au pénitencier.

Au cours des dernières années, les enquêtes des policiers ont démontré à plusieurs reprises que des individus accusés ou soupçonnés de meurtre ont fait des allées et venues entre le Québec et l’Ontario et qu’il y a visiblement une circulation de cette main-d’œuvre criminelle entre les deux provinces.

