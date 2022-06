Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche deux suspects pour une agression armée et un vol qualifié liés à un crime haineux survenus à Westmount au début du mois de mai.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

L’agression a eu lieu le 5 mai vers 13 h 15 au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Wood, après le Rallye d’Israël au centre-ville. « Étant donné la probabilité que les deux suspects soient mineurs, le SPVM diffuse exceptionnellement, jusqu’au 21 juin 2022, des images et des vidéos captées par cellulaire pouvant contribuer à les identifier », indique le corps policier par communiqué.

La victime est un homme d’une cinquantaine d’années qui tenait un drapeau israélien lorsqu’il a été « interpellé par deux suspects qui lui ordonnent de le leur remettre », relate le SPVM. « Devant le refus de la victime, les suspects agrippent l’objet et se ruent sur l’homme ; une altercation s’en suit. Un des suspects assène un coup de branche à la tête de la victime. Un citoyen voulant lui porter assistance se fait aussi frapper à plusieurs reprises au visage. »

Les suspects sont décrits comme de jeunes hommes d’environ 18 ans, tous deux mesurant environ 5 pieds et 8 pouces (environ 1 m 73). L’un d’eux, qui a la peau foncée et les cheveux frisés noirs, « portait une veste noire, un chandail blanc, un pantalon coton ouaté noir de marque Puma et des souliers noirs » au moment de l’altercation. L’autre était « tout vêtu de noir, il portait un masque d’intervention noir et des souliers bleus », précise le SPVM. Ils ont pris la fuite sur la rue Wood à bord d’un véhicule de marque Infiniti QX56 bleu.

Quiconque possédant de l’information peut la partager en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier. « Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne », indique-t-on.