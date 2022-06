Tout comme Montréal, Laval a enregistré une forte hausse des crimes contre la personne l’an dernier, révèlent de nouvelles données publiées mercredi.

Vincent Larin La Presse

Le rapport annuel du Service de police de Laval (SPL) fait état d’un « sommet » de ce genre de crime l’an dernier, en augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente, une période marquée par la pandémie.

L’île Jésus n’est pas non plus épargnée par le phénomène de l’augmentation de la violence armée. Plus tôt cette semaine, le Service de police de la Ville de Montréal indiquait que le nombre d’évènements où une arme à feu avait été déchargée a plus que doublé en 2021 par rapport à l’année précédente.

À Laval, ces évènements étaient aussi en hausse en 2020 et 2021, par rapport à 2019. Cette année-là, le SPL avait recensé 18 épisodes de décharge d’armes à feu, alors que ce nombre a grimpé à 40 en 2020, puis à 42 l’an dernier.

Le SPL précise également que les coups de feu sont surtout tirés dans des lieux publics, et en majorité dans le quartier Chomedey, un secteur chaud où plusieurs fusillades se sont encore produites ces dernières semaines.

La violence conjugale aussi en hausse

Au moment où plusieurs organismes s’inquiétaient d’une augmentation du nombre de victimes de violence conjugale dans la métropole, le SPL rapporte lui aussi un triste sommet dans cette catégorie, avec une augmentation de 11 % par rapport à 2020.

À noter, par contre, le SPL avait alors enregistré son plus bas nombre de cas de violence conjugale en cinq ans, au moment où les confinements se répétaient.

« De 2020 à 2021, les infractions sexuelles, les cas de harcèlement criminel et de profération de menaces connaissent plus particulièrement des hausses et des sommets en contexte de violence conjugale. Des données complémentaires permettent de constater que le nombre d’interventions en matière de violence conjugale menées par la division Urgence sociale a aussi connu une augmentation en 2021 », indique le SPL dans son rapport annuel.