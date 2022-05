Consignes sanitaires et crime organisé

Un restaurateur se bat devant la Régie des alcools pour conserver ses permis

Qu’ont en commun les Hells Angels David Lefebvre, Martin Robert, Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne, leur soldat Benoit Nantel-Gagnon et les mafieux Francesco Del Balso, Marco Pizzi, Davide Barberio et Steven D’Adario ?