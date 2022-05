Un homme et une femme dans la quarantaine soupçonnés d’avoir orchestré une série d’introductions par effractions et de vols de voitures, dans Saint-Laurent et Bordeaux-Cartierville, viennent d’être arrêtés par la police de Montréal. Le duo devra maintenant faire face à plusieurs chefs d’accusation.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les faits allégués remontent à la fin du mois dernier, entre le 19 et le 27 avril dernier. Ali Bazid et Myriam Forget-Barreck, tous deux âgés de 40 ans, auraient profité « de l’inattention de résidents ou de portes de garage défectueuses pour s’introduire à l’intérieur de garages souterrains et commettre leurs délits », indiquent les enquêteurs.

Une fois à l’intérieur, soit les suspects volaient carrément les véhicules, soit ils volaient « les casiers personnels des résidents des immeubles ». Parfois, « ils fracassaient les vitres et s’emparaient des biens qui pouvaient se trouver à l’intérieur de véhicules », note aussi le SPVM.

Ce sont finalement des caméras de surveillance et des membres du voisinage ayant surpris les suspects « en flagrant délit » qui ont permis aux enquêteurs de localiser ceux-ci. Leur arrestation a finalement été orchestrée au cours des derniers jours.

Plus de 5000 $ de butin

D’après un bilan émis lundi par les autorités, Bazid et Forget-Barreck auraient volé deux voitures et pillé l’intérieur d’au moins neuf autres véhicules, pour une valeur totale de plus de 5000 $. Leur butin inclut près de 900 $ en argent comptant, mais aussi « des pneus, des enjoliveurs, des outils de construction, des stéthoscopes, des vêtements et des sacs à main », qui ont tous été saisis par les forces de l’ordre.

L’homme et la femme dans la quarantaine ont comparu récemment devant un juge, au palais de justice de Montréal. Ils sont accusés d’introduction par effraction, de vols de voiture, de vol, de recel de plus de 5000 $ et de méfaits. Ali Bazid, lui, fera aussi face à une accusation de non-respect des conditions.

La police n’exclut pas que « d’autres évènements » puissent être « reliés à ces individus ». « D’autres chefs d’accusation pourraient éventuellement s’ajouter », précisent donc les autorités.

