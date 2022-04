Sept hommes impliqués dans les récentes fusillades liées aux gangs de rue ont été arrêté jeudi matin. La police a saisi ainsi près de 2 millions en stupéfiants, plusieurs armes à feu, ainsi qu’une voiture Mercedes, neuf montres Rolex et 200 000 $ en argent comptant au cours de perquisitions menées le même jour.

Mayssa Ferah La Presse

Le tout était réparti dans une dizaine de résidences et de véhicules sur les territoires de Laval, Montréal et de la Rive-Nord.

L’enquête de longue haleine a été menée par le Service de police de Laval (SPL) en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et de la Sûreté du Québec (SQ).

« Cette opération majeure est la finalité d’une enquête initiée en décembre 2021 en lien avec les phénomènes de violence urbaine liée aux armes à feu », explique-t-on par communiqué. Le tout s’inscrit dans un continuum d’interventions dans le cadre de diverses actions du projet Centaure.

Les suspects feront face à des accusations de trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et possession d’armes à feu.

En plus de cinq pistolets et munitions, la police a saisi 1,9 millions de dollars en stupéfiants. Six pistolets et deux carabines à air comprimé ont aussi été retrouvé.

Toute personne qui aurait de l’information concernant ces perquisitions peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 211 216 072, rappelle le corps policier.