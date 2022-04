PHOTO FOURNIE PAR LE SPAL, VIA LA PRESSE CANADIENNE

Une dizaine de perquisitions ont eu lieu à Longueuil, Brossard, Montréal, Mascouche et Sherrington, où des dizaines de milliers de comprimés de métamphétamines, plus de 375 litres de GHB et une arme de calibre 12 ont été saisis.