Au moins cinq automobilistes ont été interceptés en cinq jours à peine pour de « grands excès de vitesse », dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. L’un d’eux a été pincé par la Sûreté du Québec à près de 180 km/h.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon un bilan émis par le corps policier lundi, qui s’inquiète de cette situation, plusieurs constats d’infraction valant plus de 7000 $ ont été remis à ces conducteurs imprudents depuis le 5 avril, en raison d’excès de vitesse importants. Tous ont vu leur permis de conduire être suspendu pour au moins sept jours.

Le tout a commencé dans la nuit du 5 avril dernier, lorsqu’un conducteur de 19 ans s’est fait prendre à rouler à 170 km/h sur l’autoroute 40 ouest, non loin du boulevard Henri-Bourassa, dans une zone théoriquement limitée à 100 km/h. Le jeune homme a alors reçu une amende salée de 1396 $, en plus d’obtenir 14 points d’inaptitude en plus à son dossier d’assurance.

Dans les heures qui ont suivi, un autre jeune automobiliste de 18 ans a été épinglé alors qu’il circulait aussi à 170 km/h sur l’autoroute Henri-IV nord, tout près de l’avenue Chauveau, une zone également limitée à 100 km/h. Le même constat d’infraction lui a alors été remis, et 14 points lui ont aussi été octroyés.

Puis, à peine 48 heures plus tard, le 7 avril, une amende encore plus salée de 1471 $ a été remise à un homme de 33 ans. Ce dernier roulait à presque 180 km/h sur l’autoroute 40 est, cette fois près de la rivière Jacques-Cartier. À son tour, il a reçu le même nombre de points d’inaptitude. Ce jour-là, une jeune femme de 33 ans a aussi été arrêtée alors qu’elle circulait à 166 km/h sur l’autoroute Henri-IV, dans le secteur de la route Sainte-Geneviève. Elle a reçu une amende de 1321 $ et reçu, là encore, 14 points d’inaptitude.

Les deux derniers incidents se sont produits le 9 et le 10 avril. Le premier est survenu en « fin de soirée », selon la SQ, alors que ses agents ont interpellé un jeune de 17 ans qui était monté jusqu’à 166 km/h sur l’autoroute 20 est, près de Lévis. Un constat de 959 $ lui a été remis, en plus du même nombre de points d’inaptitude. Le second impliquait un quinquagénaire d’environ 55 ans, qui circulait à 144 km/h sur l’autoroute Robert-Bourassa, non loin de la rue Careau, dans une zone limitée à 90 km/h. Son constat a été de 817 $, et il a reçu 10 points d’inaptitude.

Encore la vitesse qui tue le plus

Dans un communiqué, la Sûreté du Québec a rappelé lundi que « la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec ».

La vitesse et la conduite imprudente représentent en effet près du quart des collisions mortelles, selon le plus récent bilan routier de la SQ. Suivent dans l’ordre les décès liés à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, les drogues ou la fatigue (14 %) et les distractions au volant (7 %).

Ce nouveau « blitz » d’arrestations prenait lieu dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 de la SQ, qui dit poursuivre l’objectif de « diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves » d’ici la fin de la campagne, ce qui n’a pas été fait ces dernières années.