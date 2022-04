Jerry Avril, un homme de 32 ans ayant un passé criminel, a été accusé samedi du meurtre de Cynthia Landry, survenu dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve vendredi soir.

Lila Dussault La Presse

Une scène d’horreur attendait les services d’urgence dans un appartement de la rue Aylwin, entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, à Montréal, vendredi dernier. Vers 19 h, Cynthia Landry a été retrouvée dans un état critique après avoir été frappée par arme blanche au haut du corps. La cause : un conflit entre deux personnes qui a dégénéré, selon le Service de police de la Ville de Montréal.

La femme de 34 ans a été transportée à l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures. Il s’agit du cinquième homicide à Montréal en 2022.

Près des lieux de l’altercation, les policiers ont arrêté Jerry Avril, un homme de 32 ans. Les causes de la querelle entre Mme Landry et Jerry Avril n’étaient pas connues au moment où ces lignes étaient écrites.

Jerry Avril a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice. En 2018, il avait notamment été arrêté pour avoir sorti une arme à feu dans un bar de Villeray, à Montréal. Il comparaîtra à nouveau mardi.

Avec Léa Carrier, La Presse