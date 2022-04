Attentat du Métropolis

Le responsable de la sécurité satisfait du travail de la SQ

Le responsable de la sécurité de Pauline Marois lors de l’attentat du Métropolis se dit toujours satisfait, dix ans plus tard, du travail de son équipe et du service des renseignements de la Sûreté du Québec (SQ), même s’il n’a pas été mis au courant des six menaces lancées contre la première ministre le soir du vote.