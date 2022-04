Un suspect a été accusé en lien avec une tentative de meurtre survenue au début du mois d’avril dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. L’individu avait donné rendez-vous à la victime pour finaliser une transaction initiée sur Kijiji.

Léa Carrier La Presse

Randall Jeannot, 19 ans, a été appréhendé jeudi soir par la Section des enquêtes criminelles Est du Service de police de la Ville de Montréal. Il doit comparaître vendredi, au palais de justice de Montréal, afin de faire face à 16 chefs d’accusation, dont tentative de meurtre, décharge d’une arme à feu et vol qualifié.

Le 2 avril 2022, la victime, un homme de 26 ans, se présente vers 19 h à une adresse située sur la rue Tellier, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour acheter un téléphone vendu sur la plateforme Kijiji.

Après avoir constaté que le vendeur (le suspect) est absent et ne réside pas à l’adresse fournie, la victime rebrousse chemin. C’est à ce moment que Randall Jeannot, armé, le menace en pleine rue et lui ordonne de lui remettre son argent et son cellulaire.

Dans l’altercation, le suspect tire en direction de la victime, l’atteignant à la poitrine. Celle-ci a réussi à s’échapper et a survécu.

Les enquêteurs ont arrêté le suspect dans un logement situé à quelques rues du lieu du crime. Une arme de poing chargée a aussi été saisie sur les lieux.

Randall Jeannot ne comparaît pas uniquement en lien avec cette affaire. Le jeune homme est aussi accusé de quatre vols qualifiés armés survenus les 10, 19, 22 et 23 mars.