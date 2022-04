(Sainte-Marie-De-Beauce) Le travailleur qui était dans un état critique après une possible chute survenue jeudi après-midi dans une usine de Sainte-Marie, en Beauce, a succombé à ses blessures.

La Presse Canadienne

La direction de la Scierie Alexandre Lemay a confirmé le décès de l’employé, sans toutefois dévoiler son identité, vendredi.

« Nous sommes grandement attristés par cet évènement et nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues », a commenté l’entreprise dans un bref communiqué.

L’homme dans la cinquantaine aurait fait une chute dans le bâtiment situé sur le boulevard Vachon Sud, jeudi vers 15 h 45, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ). Gravement blessé, il avait été transporté dans un centre hospitalier.

Des enquêteurs et le service de l’identité judiciaire de la SQ se sont rendus sur place afin d’établir les causes et les circonstances exactes entourant cet évènement.

L’enquête s’effectue en collaboration avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

La Scierie Alexandre Lemay dit collaborer à l’enquête.