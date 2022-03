Un homme dans la trentaine a été atteint par balles dans la nuit de mardi à mercredi, dans le quartier Saint-Henri, lors d’une tentative de meurtre qui s’est déroulée en pleine rue.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

En début de journée, la victime, âgée de 32 ans, reposait toujours dans un état critique à l’hôpital. Aucune arrestation n’avait par ailleurs été rapportée à ce moment, le ou les suspects ayant pris la fuite avant l’arrivée des premiers policiers.

Plusieurs appels ont été faits au 911 concernant cet évènement. Selon les premières informations recueillies par les enquêteurs, la fusillade s’est produite vers 5 h, rue Notre-Dame Ouest, près de l’intersection de la rue Rose-de-Lima, dans le quartier Saint-Henri.

La victime aurait été tirée par balles alors qu’elle assénait des coups de pied sur une automobile. Au moins une personne à bord de cette voiture a alors ouvert le feu en sa direction. La voiture a ensuite quitté la scène. D’après nos informations, la victime serait un homme vulnérable et à l’état mental instable, avec possiblement certains problèmes de consommation. On ignore toutefois s’il y a un lien entre la victime et le ou les suspects à ce stade-ci de l’enquête.

Le secteur où l’affaire s’est déroulée est essentiellement résidentiel, mais il y a plusieurs établissements commerciaux sur ce tronçon de la rue Notre-Dame, ce qui laisse croire en la présence de caméras de surveillance qui ont possiblement capté des images de la fusillade. Les enquêteurs devraient d’ailleurs visionner les bandes vidéo des caméras de surveillance situées à proximité.

Au passage de La Presse, mercredi matin, un large périmètre de sécurité avait été érigé par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal, qui auraient identifié plusieurs projectiles d’armes à feu au sol.

Un poste de commandement a aussi été momentanément déployé sur place pour récolter de potentiels témoignages des résidants du quartier.

La rue Notre-Dame Ouest a été fermée pour une période indéterminée mercredi, entre les rues Bourget et Atwater, afin que les enquêteurs puissent passer le secteur au peigne fin et tenter de trouver des indices supplémentaires dans le dossier.

Avec Daniel Renaud et La Presse Canadienne