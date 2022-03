Disparitions d'une mère et de son fils

Le père de l’enfant disparu avait été assassiné à la Saint-Valentin

La mère de Stoneham-et-Tewkesbury qui a disparu avec son fils de 18 mois et qui est recherchée depuis mercredi devait être questionnée bientôt par la police au sujet du meurtre de son ex-conjoint, un homme qui avait dû s’engager devant la cour à ne plus l’importuner après des années de relation houleuse et qui a été retrouvé mort à la Saint-Valentin.