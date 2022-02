Une dizaine de personnes ont été arrêtées dans la région de Montréal et au Nunavik dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de revente illégale d’alcool et de trafic de stupéfiants dans 14 communautés du Nord-du-Québec.

Mayssa Ferah La Presse

Selon les premières informations, les présumés malfaiteurs auraient acheté de l’alcool dans la région de Montréal. Ils l’auraient ensuite expédié par la poste pour le revendre dans des communautés de Kativik, à des prix environ 8 à 12 fois plus élevés que le coût d’achat original.

« Des bouteilles de spiritueux achetées à Montréal pour entre 15 et 25 $ pouvaient être revendues dans le Grand Nord à des prix allant jusqu’à 200 $ par bouteille », explique la Sûreté du Québec (SQ) par communiqué.

La SQ et le Service de police du Nunavik ont procédé à ces multiples arrestations mercredi matin dans le cadre d’un projet baptisé PLUTONIUM.

Les suspects feront face à des accusations de fraude, recel, trafic de substances interdites et de complot.

De 2016 à 2020, le réseau aurait acheté près de 43 000 bouteilles d’alcool et les auraient revendues pour une somme estimée à plus de 8 millions, selon le corps policier.

Une série de perquisitions effectuées en 2020 avait d’abord permis la saisie, entre autres, de 180 bouteilles de spiritueux, de cannabis sous diverses formes, de stupéfiants, de tabac de contrebande, d’armes à impulsions électriques, en plus de quatre véhicules comme biens infractionnels et de plus de 118 000 $.

L’enquête entamée en juin 2019 a été menée avec la collaboration de Revenu Québec, de la Société des alcools du Québec (SAQ) et des Inspecteurs de Postes Canada.