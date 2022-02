Des experts de l’industrie affirment que l’article le plus volé est la viande.

Plus nombreux et audacieux, notent des experts

Le vol à l’étalage semble être à la hausse dans les épiceries au Canada, un nombre croissant de supermarchés signalant une augmentation des vols de produits alimentaires et pharmaceutiques.

La Presse Canadienne

Des experts de l’industrie affirment que l’article le plus volé est la viande, suivi du fromage et des médicaments en vente libre.

Il n’est pas clair si la hausse des vols est attribuable à l’accélération de l’inflation, à la croissance du marché de la revente de biens volés ou à d’autres facteurs.

Mais des observateurs notent que les méfaits ont gagné en audace ces derniers mois, alors que les masques faciaux compliquent l’identification des voleurs.

Gary Sands, de la Fédération canadienne des épiciers indépendants, affirme que plusieurs épiciers à travers le pays ont exprimé leur inquiétude au sujet de la recrudescence du vol à l’étalage.

Selon lui, les détaillants demandent souvent aux suspects de quitter le magasin et de ne pas revenir – plutôt que d’appeler la police – ce qui rend les données officielles sur le sujet déficientes.

Le sergent Steve Addison, du service de police de Vancouver, affirme que le vol à l’étalage est un crime largement sous-déclaré.

Il note que la ville a connu une tendance significative au cours des deux dernières années impliquant des voleurs à l’étalage violents, y compris des personnes ayant recours à des armes et à la force physique contre le personnel des magasins et la sécurité.

La porte-parole du Conseil canadien du commerce de détail, Michelle Wasylyshen, affirme que le vol affecte les détaillants de plusieurs façons, la plus importante étant la perte de stocks.

Selon elle, une des rares façons pour les détaillants de récupérer une partie de ces pertes consiste à augmenter les prix.

Mme Wasylyshen affirme que certains détaillants emploient des agents de sécurité et mettent en œuvre des solutions telles que des étagères verrouillées et d’autres mesures de sécurité pour dissuader les gens de voler.

Cependant, ajoute-t-elle, ces mesures peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour les détaillants, qui sont également récupérés avec des hausses de prix.