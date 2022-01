Le Service de police de Québec demande à la population de garder l’œil ouvert pour retrouver Micheline Labelle, 58 ans, portée disparue depuis vendredi.

Léa Carrier La Presse

La quinquagénaire a été vue pour la dernière fois aux abords d’une pharmacie Jean Coutu du boulevard Sainte-Anne, à Québec, le 21 janvier. Elle manque à l’appel depuis.

Micheline Labelle mesure 1,58 m. Elle a les cheveux gris et blanc et les yeux pers. Elle s’exprime en français. La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait un manteau rose, un pantalon noir, des bottes beiges de style « travailleur » et un sac à main noir.

Selon la police, elle pourrait se trouver à bord d’un VUS récent de couleur rouge foncé de la marque Cadillac. Elle éprouverait aussi de la difficulté à se déplacer à pied.

Toute personne qui apercevrait Micheline Labelle est priée de composer le 911.