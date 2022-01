Un octogénaire souffrant de démence manque à l’appel depuis samedi sur l’île de Montréal. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) craint pour sa sécurité.

Léa Carrier La Presse

Mihail Saramanou, 89 ans, aurait été vu pour la dernière fois à 11 h samedi dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il aurait des problèmes de surdité, souffrirait de démence et pourrait être désorienté. Les enquêteurs auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

À l’heure actuelle, il pourrait se trouver sur l’île de Montréal et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il se déplacerait à pied et pourrait ne pas être vêtu d’un manteau.

L’octogénaire mesure environ 1,75 m et pèse environ 63 kg. Il a la peau blanche, les cheveux gris et les yeux noisette. Il s’exprime difficilement en français et en anglais. La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait un manteau d’une couleur non précisée, une chemise noire, un pantalon bleu et des chaussures noires. Il porterait aussi un petit sac.

La police n’a pas fourni une photographie de l’homme.