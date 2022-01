Une adolescente de 15 ans manque à l’appel depuis plus d’un mois. Le Service de police de Laval demande l’aide de la population pour retrouver Ghita Ammari.

Florence Morin-Martel La Presse

Selon l’enquête en cours, l’adolescente pourrait se trouver à Toronto. « On a fait appel à la police de cette ville », indique Stéphanie Beshara, porte-parole du Service de police de Laval. Ghita Ammari a été vue pour la dernière fois le 11 décembre dernier et se trouverait « avec des gens qui ne sont pas très droits », précise Mme Beshara. Les autorités disent avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

La jeune fille mesure 1 mètre et 68 centimètres (5 pieds et 6 pouces) et pèse environ 59 kilogrammes (130 livres). Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns, ainsi qu’un piercing à la narine droite. La dernière fois qu’elle a été vue, Ghita Ammari portait un pantalon blanc avec de petits motifs noirs, une veste noire, des bottes de pluie et un sac à main brun.

Ghita Ammari avait disparu provisoirement à la mi-novembre et avait été retrouvée peu de temps après.

Quiconque détient de l’information qui pourrait permettre de retrouver l’adolescente peut contacter de façon confidentielle la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL 211 211-047.