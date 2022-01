Amir Benayad, tout juste âgé de 17 ans, est le jeune homme qui a été tué par balle jeudi soir dans le secteur du Plateau-Mont-Royal. Sa mort constitue le premier meurtre à survenir sur le territoire de Montréal cette année.

Coralie Laplante La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon les informations qui ont été obtenues jusqu’ici par La Presse, l’adolescent a été atteint par plus d’une balle à la poitrine. Des appels avaient été logés au 911 vers 18 h 50, jeudi soir, concernant une personne blessée à l’intersection des rues Roy et Rivard. La victime a été transportée à l’hôpital par la suite, où elle a succombé à ses blessures.

D’après les premiers éléments rendus publics par le SPVM, un ou plusieurs suspects auraient pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Il n’y a aucune arrestation pour le moment. Des témoins ont raconté à La Presse avoir entendu ce qu’ils estiment être des coups de feu à plusieurs reprises, au moment des faits.

Un poste de commandement a été mis sur pied par le SPVM à l’intersection des rues Roy et Rivard, dans le but de faire la lumière sur les circonstances de cet évènement. Il s’agit du premier meurtre commis sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2022.

Les policiers ignorent pour le moment si cet évènement est lié ou non aux gangs de rue. Amir Benayad n’était pas connu des services policiers.

« Une tragédie », dit Valérie Plante

La mort du jeune homme a rapidement fait réagir sur la scène municipale de Montréal. Sur son compte Twitter vendredi matin, la mairesse de Montréal Valérie Plante a d’emblée indiqué que le décès par balles d’Amir Benayad « est une tragédie ».

Je suis de tout cœur avec la famille, les proches et les amis de ce jeune homme. Le SPVM fait enquête pour comprendre la tournure des évènements. Ce genre d’incident n’a pas du tout sa place à Montréal. Valérie Plante, mairesse de Montréal

En parlant d’une « immense tristesse », le nouveau responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville, Alain Vaillancourt, s’est engagé à travailler avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, « pour améliorer les conditions socioéconomiques et les infrastructures communautaires qui ont un impact sur la qualité de vie et le parcours des jeunes et qui peuvent les maintenir loin de la criminalité ». « La prévention de la violence est une composante essentielle de notre stratégie en sécurité publique, qui est une priorité », a-t-il soulevé.

Dans les rangs de l’opposition officielle, le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, a offert ses condoléances aux proches du défunt, en déplorant toutefois que sa mort s’ajoute à plusieurs autres jeunes décédés à la suite d’évènements violents dans les derniers mois dans la métropole.

« Un autre adolescent. Un autre de trop après Meriem Boundaoui, Hani Ouahdi, Jannai Dopwell-Bailey et Thomas Trudel. D’autres jeunes après lesquels on avait dit : c’est assez. J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux amis d’Amir Benayad », a souligné M. Salem.

« Combien va-t-il en falloir pour que l’administration se réveille ? C’est d’autant plus inquiétant que, dans un contexte de hausse des fusillades, on apprend que Projet Montréal ne procédera finalement qu’à l’embauche de 60 policiers sur les 250 promis et que des postes de quartier pourraient fermer. Alors que les Montréalais ont besoin de plus de services en sécurité publique, l’administration est dans une logique d’importantes coupures. C’est complètement irresponsable », a encore tonné M. Salem.

Plus tôt, plusieurs messages de sympathie avaient été publiés sur les réseaux sociaux par des proches de l’adolescent. « Longue vie à ce jeune homme. Je t’ai vu hier et maintenant, nous t’avons perdu. Personne ne t’oubliera, vole haut, Amir », a notamment écrit un internaute sur Instagram. « Tu vas me manquer, bro, fly high and rest in peace (vole haut et repose en paix) », a publié un autre.

Avec Daniel Renaud et Florence Morin-Martel