Cannabis

Les exportations illégales explosent

Confrontés à des marges de profit qui fondent à vue d’œil depuis la légalisation, les producteurs de cannabis du marché noir, en particulier les Québécois, se tournent de plus en plus vers les États-Unis pour écouler leur marchandise, affirme un enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le bon vieux pot demeure une monnaie d’échange sûre pour le crime organisé, qui s’en sert comme devise pour acheter et importer des drogues dures de l’étranger.