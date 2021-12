(Thetford-Mines) La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver Frédérik Gagné, un homme de Thetford Mines, dont les proches ont rapporté la disparition dimanche dernier au Service de Police de Thetford Mines.

La Presse Canadienne

La responsabilité de l’enquête sur la disparition de l’homme âgé de 32 ans été confiée au Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, qui travaille en étroite collaboration avec la police municipale pour résoudre cette affaire.

L’enquête policière tend à démontrer que Frédérik Gagné aurait pu être victime d’un acte criminel. Il aurait été vu pour la dernière fois vendredi dernier, le 17 décembre, et son véhicule a été localisé la même journée, en soirée, dans le secteur de Thetford Mines.

Ses proches ont dit à la police avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Frédérik Gagné mesure 1,75 m et pèse 86 kg. Il a les cheveux bruns, les yeux bleus et affiche deux tatouages : une inscription « Ludovic » à l’intérieur du bras gauche et une croix du côté gauche du dos.

Toute personne qui croit apercevoir Frédérik Gagné est priée de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911. De plus, toute information à son sujet peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec.