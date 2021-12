Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à deux arrestations en lien à des homicides survenus à Montréal plus tôt cette année.

Léa Carrier La Presse

La première enquête concerne le meurtre d’un homme de 27 ans commis à l’intérieur d’un garage d’une résidence à Lachine, survenu au début du mois de septembre. La Section des crimes majeurs du SPVM a procédé mercredi à l’arrestation d’Everette Roger Clayton, âgé de 55 ans, accusé d’outrage à un cadavre.

Il s’agit ainsi de la quatrième arrestation réalisée dans le cadre de cette enquête. En septembre dernier, Véronique Manceaux, 35 ans, et un mineur âgé de 17 ans avaient tous deux été arrêtés pour des accusations de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre, puis Tara Kusic, 28 ans, pour complicité de meurtre après le fait et d’outrage à un cadavre.

À Anjou, Oscar Nelson Gonzales, 70 ans, a quant à lui été arrêté en lien avec un incendie criminel déclenché dans une résidence pour personnes âgées, qui a causé la mort d’un pensionnaire. Le suspect demeurait dans le même immeuble situé à l’intersection des boulevards Joseph-Renaud et Yves-Prévost. Oscar Nelson Gonzales est accusé pour homicide involontaire et incendie criminel.

Les deux suspects appréhendés doivent comparaitre au palais de justice de Montréal d’ici la fin de la journée. En 2021, 34 d’homicides survenus sur le territoire montréalais.