Justice et faits divers

Plaidoiries de la Couronne

La belle-mère avait un « sentiment d’aversion » envers la fillette de Granby

« Face de constipée », « elle me lève le cœur », « elle me fait chier »… La belle-mère de la fillette de Granby avait un sentiment d’aversion envers l’enfant et elle ne se souciait pas de sa mort, a soutenu le procureur de la Couronne, Me Jean-Sébastien Bussières, lors de ses plaidoiries. L’avocat a lu, mardi matin, une vingtaine de textos que l’accusée a écrits au sujet de la victime, entre le 13 novembre 2018 et le 29 avril 2019, soit le jour du drame.