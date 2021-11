Le Service de police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver Laura Maria Feher. La jeune femme de 20 ans a été vue pour la dernière fois, le 28 novembre à 8 h 30, à son domicile de Dollard-des-Ormeaux. Les policiers craignent pour sa santé et sa sécurité.

Émilie Bilodeau La Presse

Au moment de sa disparition, Laura Maria Feher portait un manteau noir court, un t-shirt mauve dépassant du bas du manteau, des pantalons noirs et des bottes noires. Elle est une jeune femme blanche mesurant 170 cm et pensant 73 kg. Elle a les cheveux bruns longs et les yeux bruns.

Toute personne ayant de l’information concernant cette disparition peut le faire via son poste de quartier ou en composant le 911.