La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide de la population pour retrouver deux adolescentes de 14 ans.

Florence Morin-Martel La Presse

Mia Watson et Cassandra Penosway ont été vues pour la dernière fois mercredi, sur le boulevard Forest à Val-d’Or, vers 18 h. Les deux se déplaceraient à pied.

Mia Watson pèse 48 kg et mesure 5’2’’. Elle a les cheveux bruns, les yeux verts et porte un piercing au nez. Cassandra Penosway pèse 50 kg et mesure 5’2’’. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns.

Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.

Toute personne apercevant l’une des deux adolescentes est priée de contacter le 911.