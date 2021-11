Justice et faits divers

Magog

La police met fin aux recherches intensives pour retrouver Coralie Lessard

Faute d’indices et après avoir couvert le territoire se situant entre la route 112 à Omerville et la rivière Magog, les autorités ont mis fin aux recherches intensives de Coralie Lessard après plus de quatre jours. Cette décision ne signifie pas qu'elles ont abandonné Coralie Lessard, mais bien que l’entièreté du territoire ciblé a été ratissée.