La police de Laval a annoncé mercredi avoir arrêté un jeune homme de 24 ans en lien avec les trois incendies criminels qui se sont produits en autant de mois dans un centre de la petite enfance (CPE) du quartier Sainte-Dorothée.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Jordan Picot Sudano a en effet été arrêté le 20 novembre, soit à peine deux jours après que des images captées par une caméra de surveillance montrant un homme s’approchant de la fenêtre extérieure du CPE pour y installer un objet incendiaire aient été diffusées.

Le suspect avait ensuite quitté les lieux rapidement en direction du boisé, situé entre le CPE et le parc-école Pierre-Laporte. On peut voir dans la vidéo en question que l’homme quitte rapidement les lieux, à la course, pour ne pas se faire repérer par de potentiels témoins.

Pas moins de trois incendies ont en effet été déclenchés à la garderie Les Soleils du monde depuis le mois d’août, selon la police lavalloise. Le premier s’était produit en août, puis un autre en octobre. Le plus récent était survenu le 6 novembre, en début de soirée.

Après avoir été rencontré par des enquêteurs, le suspect a comparu récemment au palais de justice de Laval. Il est accusé d’incendie criminel et de possession de matières incendiaires, mais a été libéré sous conditions. Son retour devant la cour est prévu le 9 mars prochain.

Malgré l’arrestation, l’enquête se poursuit dans cette affaire. Toute personne qui détiendrait des informations pertinentes est priée de contacter la Ligne-Info de la police de Laval, en composant le 450-662-INFO (4636) ou encore le 911, en mentionnant le numéro de dossier LVL 211-108-023.