Paul Zaidan (photo) est accusé d’avoir enlevé et séquestré Nicholas Tsouflidis, le 8 mars 2017 à Mirabel et Laval, et d’avoir extorqué Cora Tsouflidou.

« Je suis dans une valise de voiture et je suis en train de me faire kidnapper »

« Je suis dans une valise de voiture et je suis en train de me faire kidnapper. Ce n’est pas une blague », murmure en panique Nicholas Tsouflidis au 9-1-1. Le président des restaurants Chez Cora a fait le récit de son enlèvement digne d’un film hollywoodien mardi au procès de Paul Zaidan, un ex-franchisé qui aurait réclamé une rançon de 11 millions à Cora Tsouflidou.

Louis-Samuel Perron La Presse

Le procès devant jury de l’homme de 52 ans s’est ouvert mardi au palais de justice de Laval. L’ancien restaurateur est accusé d’avoir enlevé et séquestré Nicholas Tsouflidis, le 8 mars 2017, et d’avoir extorqué sa mère Cora Tsouflidou. Le rôle joué par Paul Zaidan dans cette affaire demeure toutefois nébuleux, alors que la Couronne ne détient « aucune preuve directe » l’impliquant.

Lunettes sur les cheveux, Nicholas Tsouflidis a raconté au jury avec désinvolture son enlèvement et ses longues heures de captivité. Sans aucun épanchement d’émotions, il a décrit en détail les évènements, en mimant à de nombreuses reprises les gestes de ses ravisseurs. Il n’a jamais dit avoir eu peur ce jour-là.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Cora Tsouflidou et son fils Nicholas Tsouflidis.

Le soir fatidique, Nicholas Tsouflidis se brosse les dents, lorsqu’on sonne à la porte. Un grand homme barbu lui demande son aide pour retrouver ses clés, égarées dans la pénombre.

Mais c’est un subterfuge. L’homme sort une arme à feu et le somme de se coucher au sol. « Ben là, j’ai comme hésité. Ça se peut pas que ça arrive, c’est quoi ça ! », raconte-t-il. Au sol, Nicholas Tsouflidis aperçoit deux autres individus sortir du véhicule et entrer dans la maison.

Selon la Couronne, les ravisseurs ont laissé une lettre de rançon réclamant 11 millions à Cora Tsouflidou. Une adresse courriel se trouvant dans la missive permet de relier Paul Zaidan aux crimes, soutient la Couronne.

« Ils m’ont mis tête première dans la valise », poursuit le témoin­­. Les mains attachées derrière le dos avec un « tie-wrap », il réussit néanmoins à composer le 9-1-1. Un appel d’une quinzaine de minutes. Il cache finalement l’appareil dans ses pantalons quand ses ravisseurs l’entendent. « Je dis que je suis en train de prier. Ils m’ont cru », témoigne-t-il.

Dans une résidence, on le menotte à un « câble bleu », attaché au cadre de porte. Or, ses menottes ressemblent à une « joke d’Halloween » et ne sont pas de « super bonne qualité », dit-il. Ses jambes sont toutefois attachées avec des chaînes cadenassées. ­

Nicholas Tsouflidis se fait alors photographier, alors qu’on lui présente une photo de sa famille. D’abord vêtus de cagoules, les trois ravisseurs portent maintenant un masque du film « Scream », un masque « Anonymous » et un masque « d’un ancien président ». Une quatrième personne arrive ensuite armée d’un « bâton », « l’air menaçant ».

« Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? Une personne me mentionne : “Vous n’avez pas été correct avec quelqu’un » », relate le témoin.

Mais dès que les ravisseurs trouvent son téléphone, leur « attitude » change beaucoup. « Ils sont moins agressifs », dit le témoin. Frondeur, Nicholas Tsouflidis lance aux ravisseurs qu’ils ne sont « pas les plus brillants ». « La game est terminée », les nargue-t-il.

Profitant de leur absence, en attente du « patron », Nicholas Tsouflidis réussit à briser en partie les menottes « cheap », sans parvenir à s’enfuir. À leur retour, les ravisseurs lui demandent le numéro de sa mère. « J’ai compris qu’ils voulaient de l’argent », témoigne-t-il. Par ailleurs, il aperçoit une 5e personne, un « homme âgé vêtu d’une camisole de mononcle ».

Pendant leurs échanges, les ravisseurs lui disent faire partie « d’une mafia libanaise » et discutent dans une autre langue. « On s’est fait payer juste pour vous amener ici », lui dit-on. « Je leur criais après : ça marchera jamais ! Je voulais être irritant au point qu’ils me jettent dehors », se vante-t-il.

Le prisonnier semble néanmoins avoir été bien traité pendant sa captivité. Ces ravisseurs lui ont même donné une bouteille d’alcool fort. Le témoin a alors interpellé la salle d’audience pour connaître le format standard d’une petite bouteille. « Anyone ? », a-t-il lancé.

Au petit matin, les ravisseurs finissent par le « domper » sur le bord d’une route à Laval, où il sera retrouvé rapidement.

Concernant Paul Zaidan, Nicholas Tsouflidis a seulement expliqué lui avoir « retiré » sa bannière de Chez Cora en 2015, parce que son restaurant ne respectait « malheureusement » pas les normes de la chaîne.

Son contre-interrogatoire s’amorce mercredi. L’accusé est défendu par Me Hovsep Dadaghalian et Me Christopher Lerhe-Mediati. Les procureures de la Couronne Me Sarah Beaudry-Leclerc et Me Karine Dalphond entendent présenter une quarantaine de témoins.