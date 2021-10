Le 30 juin 2016, Guy Dion ne savait pas que des meurtres seraient commis chez lui et il n’a pas ensuite brûlé les corps des victimes, malgré ce que des conversations enregistrées à son insu peuvent laisser croire et malgré le témoignage d’un ancien tueur à gages de la mafia « qui n’est peut-être pas ancré dans la réalité ».

Daniel Renaud La Presse

Me Nellie Benoit, avocate de Guy Dion, ancien chef des pompiers volontaires de Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, a ficelé la défense de son client vendredi, en égrainant un à un aux 12 membres du jury et au juge Éric Downs, de la Cour supérieure, les éléments de preuve qui peuvent paraître compromettants.

Dion et sa conjointe, Marie-Josée Viau, sont accusés d’avoir comploté et d’avoir participé aux meurtres de Vincenzo et de Giuseppe Falduto, commis par un tueur à gages de la mafia dans le garage de leur propriété de Saint-Jude. Deux ans et demi plus tard, le tueur à gages est devenu taupe pour la police et a ramené sur le tapis de Viau et Dion les meurtres des frères Falduto, en les enregistrant à leur insu.

Pas tout compris

Me Benoit a dit au jury qu’il se peut que son client n’ait pas tout compris des conversations entre sa femme et le tueur à gages tenues à l’été 2019 et qu’il n’a pas consenti aux paroles de sa conjointe.

La criminaliste a plaidé que lorsque son client a demandé sur les enregistrements si Andrew Scoppa allait reprendre les affaires de son frère Salvatore assassiné en mai, Guy Dion voulait savoir s’il allait être payé pour l’entreposage des armes à feu et non pour les meurtres.

Elle a aussi argué que le tueur à gages lui-même, lorsqu’il a témoigné durant 15 jours, a déclaré que les meurtres des frères Falduto ne devaient pas se faire chez Marie-Josée Viau et Guy Dion et qu’ils ont été commis à leur insu.

Me Benoit a ajouté que lorsqu’il a été question « de faire du bruit » sur les enregistrements, c’était pour couvrir le son des armes à feu qui ont été testées par la taupe à deux reprises près de leur propriété, et non pour les meurtres, l’avocate se demandant même devant les jurés si l’arme qui a tué les Falduto aurait pu être munie d’un silencieux, alors qu’il y en avait déjà d’entreposés dans le garage du couple Viau-Dion.

Quant à la théorie de la Poursuite voulant que le couple ait brûlé à ciel ouvert, durant des heures, les corps des deux victimes pour effacer les traces du crime, Me Benoit a souligné que rien dans la preuve ne prouve que c’est le cas, et que son client a plutôt abandonné les corps des victimes et leur voiture chez un certain Guidou.

« Pourquoi M. Dion vous aurait-il menti sur le fait qu’il n’a pas brûlé les corps ? Quel avantage en aurait-il tiré dans le présent procès ? Je vous soumets que l’option d’amener les corps chez Guidou par rapport à les brûler ne change rien au prix des bananes. N’aurait-il pas été plus facile pour M. Dion de vous mentir » ?, a lancé la criminaliste aux membres du jury.

Quant à des contradictions apparues dans les témoignages de Mme Viau et de son client, Me Benoit a dit aux jurés que c’était normal, cinq ans après les évènements, et que « c’est lorsque c’est trop parfait qu’il faut se méfier ».

La taupe malmenée

Me Benoit a expliqué que la présomption d’innocence était la seule défense d’un accusé contre « la puissance » de l’État, puissance qu’elle a imagée en énumérant les noms des 24 témoins appelés par la Poursuite dans ce long procès commencé le 31 mai dernier, des policiers surtout, et un ancien tueur à gages, un « assassin récidiviste qui n’a pas purgé un jour de prison pour ce qu’il a fait et qui a même été payé pour sa collaboration », a-t-elle dit.

La criminaliste n’a pas mâché ses mots envers ce témoin « qui s’est présenté comme une victime alors qu’il a commis trois meurtres ». Me Benoit s’est demandée « s’il est ancré dans la réalité, s’il fabule ou s’il délire », et même s’il avait bien révélé tous ses crimes à ses policiers contrôleurs.

« Dans sa déclaration d’ouverture, la Couronne vous a dit que sans l’aide de ce tueur à gages, la police n’aurait pu résoudre deux meurtres (les Falduto). Je vous pose la question : "sans ce tueur à gages, est-ce que les frères Falduto seraient encore en vie aujourd’hui ?" », a demandé Me Benoit.

Les plaidoiries se poursuivent vendredi après-midi.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.