Sur les vidéos de surveillance présentées au jury, on peut voir l’accusé, Maxime Chicoine-Joubert (chemise hawaïenne), s’attaquer à Alexander Fitchev (t-shirt noir) sur le trottoir. La victime (t-shirt blanc) est alors en retrait. Le meurtre serait survenu quelques secondes plus tard, selon la Couronne.

Deux bouteilles de vodka, une quinzaine de consommations alcoolisées, de la cocaïne à profusion : Maxime Chicoine-Joubert était tellement intoxiqué ce soir-là qu’il ne conserve aucun souvenir des évènements qui ont mené à la mort de Simon-Olivier Bendwell. Les problèmes de consommation de l’accusé se sont ainsi retrouvés au cœur de sa défense mercredi.

Louis-Samuel Perron La Presse

Le Montréalais de 26 ans subit depuis deux semaines son procès pour le meurtre prémédité de Simon-Olivier Bendwell, un étudiant de 18 ans poignardé dans le dos, le soir du 28 juillet 2019, dans le Quartier des spectacles, à Montréal. Selon la Couronne, Maxime Chicoine-Joubert a poignardé la victime dans une explosion de « colère et d’agressivité » après avoir invité l’employé d’un restaurant à se battre.

Interrogé par son avocate Me Marie-Hélène Giroux, Maxime Chicoine-Joubert révèle d’emblée au jury avoir été condamné à deux reprises à un an de prison pour des accusations de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. À cette époque, il consommait quotidiennement du cannabis et buvait des quantités importantes d’alcool.

« J’avais certains souvenirs que j’essayais de noyer », explique-t-il au jury. Visiblement ébranlé, il confie être rongé par la « culpabilité » depuis le suicide de son père, alors qu’il avait 18 ans. « Il me suppliait, osti… il me suppliait de faire des sorties… et je ne suis pas allé… », lâche-t-il, la voix étranglée par l’émotion.

Ce choc l’a ensuite poussé à la consommation, à prendre de « mauvaises décisions », et ultimement, à la prison, ajoute-t-il. « Consommer pour moi, c’était comme mon médicament », maintient-il.

Pendant des années donc, Maxime Chicoine-Joubert a consommé de l’alcool quatre jours par semaine, et du cannabis quotidiennement. « Je bois six bières dans ma journée. C’est plus une habitude », explique-t-il au jury. À quelques occasions, il a un « black-out » en raison de sa consommation excessive. Pour s’y rendre, il doit toutefois boire davantage qu’une « bouteille de 26 onces de fort », précise-t-il.

Le jour fatidique, Maxime Chicoine-Joubert et son ami Jean-Philippe Dumaine se rendent au Quartier des spectacles en après-midi. En quelques heures, les deux hommes enfilent des cocktails, du cognac et profitent de l’intimité des toilettes pour prendre de la cocaïne de M. Dumaine. Ce soir-là, l’accusé affirme avoir pris « quatre ou cinq sacs de cocaïne ».

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE D’UNE VIDÉO DÉPOSÉE EN COUR L’accusé, Maxime Chicoine-Joubert (à gauche), avec ses deux amis, Éric Pierre-Louis (au centre) et Jean-Philippe Dumaine, le soir du meurtre.

Rejoint par leur ami Éric Pierre-Louis, le trio poursuit les célébrations dans un autre bar où l’accusé enfile quatre bières et quatre shooters. Vers 18 h, les trois hommes se rendent au restaurant Subway une première fois. « On parlait plus fort, ça ne faisait pas l’affaire du commis, on le dérangeait. Il nous a dit de nous taire. Ça manquait de professionnalisme. Le client a toujours raison. Ça a mené à des échanges d’insultes », explique l’accusé.

Ensuite, Maxime Chicoine-Joubert a continué à boire de l’alcool et à consommer de la cocaïne avec ses amis pendant plusieurs heures. Le trio a ainsi bu au complet une bouteille de Vodka de marque Grey Goose, puis en a commandé une seconde. Or, le bar a fermé tôt, comme ils étaient les seuls clients. « J’ai entrepris d’en boire le plus que je pouvais avant de m’en aller », raconte Maxime Chicoine-Joubert. C’est à ce moment que l’accusé n’a plus aucun souvenir de la soirée.

Selon la preuve, Maxime Chicoine-Joubert est ensuite retourné au Subway avec M. Dumaine vers 23 h 30. L’accusé était alors particulièrement menaçant. « Viens te battre ! Je suis un caïd ! Tu ne me connais pas ! », s’était emporté le jeune homme, selon le commis, qui a contacté les policiers.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La procureure de la Couronne, Me Katerine Brabant (à gauche en toge), et les avocates de la défense, Me Marie-Hélène Giroux (au centre) et Me Cynthia Payer (à droite)

Les deux visites de Maxime Chicoine-Joubert au Subway sont au cœur du procès, puisque le meurtre est survenu dans les secondes qui ont suivi son départ du restaurant. Selon le témoin Alexander Fitchev, Maxime Chicoine-Joubert l’a pris au collet sans raison, alors qu’il marchait sur le boulevard Saint-Laurent avec Simon-Olivier Bendwell.

Pendant l’empoignade, Alexander Fitchev a distingué dans la main droite de son agresseur un « objet brillant de six pouces, mince et long ». Aux yeux de la Couronne, cet objet serait le couteau utilisé pour tuer Simon-Olivier Bendwell. Les images du meurtre sont toutefois absentes des vidéos de surveillance en raison d’une erreur d’enregistrement.