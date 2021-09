« Ces services juridiques permettront d’accorder [aux victimes] plus d’autonomie, plus de sécurité et plus de confidentialité dans leurs démarches judiciaires », a indiqué Simon Jolin-Barrette.

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a annoncé lundi la mise en place d’un service gratuit offrant quatre heures de conseils juridiques pour les personnes victimes de violences sexuelles et de violence conjugale.

Florence Morin-Martel La Presse

« Ces services juridiques permettront d’accorder [aux victimes] plus d’autonomie, plus de sécurité et plus de confidentialité dans leurs démarches judiciaires », a indiqué M. Jolin-Barrette lors d’un point de presse. Ce service téléphonique et virtuel sera offert « sans exception » à toutes les victimes, peu importe leur niveau de revenus, ainsi que dans « tous les domaines du droit en lien avec cette violence ».

Une équipe de 12 avocats spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale sera créée pour offrir ces consultations. Au total, 3 millions de dollars seront investis chaque année pour ce nouveau service.

Le ministre de la Justice a aussi annoncé un partenariat bonifié jusqu’en 2024 avec la clinique juridique Juripop. Cette entente aura pour but d’offrir des formations en violence sexuelle et conjugale pour les avocats. Ceux qui auront suivi cette formation pourront s’ajouter à la banque spécialisée d’avocats qui offre des services adaptés aux victimes.

Présente aux côtés de Simon Jolin-Barrette, la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon, a évoqué la nécessité de faire du système de justice un « endroit plus accessible pour les personnes victimes ». « Juripop va représenter pratiquement 125 personnes victimes par année avec pour mission de documenter les obstacles d’accès à la justice […] et proposer des solutions innovantes pour améliorer leur parcours », a-t-elle précisé.

Plus de détails à venir.