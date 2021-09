Une conductrice de la région de Val-d’Or a perdu la vie dans une embardée samedi soir alors qu’elle se trouvait seule dans sa voiture.

Mayssa Ferah La Presse

Les services d’urgence se sont rendus sur la route 111 à Val-d’Or vers 22 h. Une femme dans la cinquantaine se trouvait alors dans un état critique après une sortie de route.

Elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule « pour une raison qui reste à être déterminée », indique Hélène Saint-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Éjectée de sa voiture après plusieurs tonneaux, la victime a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Selon Mme Saint-Pierre, rien n’indique que l’alcool ou la vitesse seraient en jeu dans cet accident mortel. « Pour l’instant, on n’a aucune cause probable. »