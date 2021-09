Justice et faits divers

Fillette défigurée par un pitbull

Karim Jean-Gilles refuse de sortir de prison

Karim Jean-Gilles, le propriétaire du pitbull qui a défiguré une fillette dans un parc de Brossard en 2015, a récemment refusé de sortir de prison, car il ne voulait pas être libéré à Winnipeg. L’homme à l’idéologie « extrémiste » des « Freeman on the Land » devra ainsi continuer de purger sa peine d’environ six ans de détention.