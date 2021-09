Denis Coderre (photo) et son candidat à la mairie locale, Guillaume Lavoie, faisaient une tournée du quartier au moment des faits.

Une fusillade est survenue à proximité immédiate du candidat à la mairie Denis Coderre, mercredi, dans le quartier Saint-Michel.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La tentative de meurtre est survenue peu avant 16 h, près de l’intersection de l’avenue Émile-Journault et de la 9e Avenue. Elle a fait un blessé, un homme de 22 ans.

« Quand on est sortis [d’un commerce], on nous a dit qu’il y avait des coups de feu il y a cinq minutes. C’était à 50 mètres, c’était à côté », a relaté Denis Coderre. Il a souligné que l’évènement s’était produit à côté d’un parc et d’une garderie. Il a rapporté que des enfants pleuraient.

M. Lavoie a ajouté : « La première chose qu’on entend par les citoyens qui étaient là, c’est que c’est la troisième fois » qu’un évènement semblable se produit au même endroit. « Il y avait une colère chez les citoyens que moi, je ne voyais pas avant », a-t-il ajouté. « C’est en plein jour, l’heure de ramasser les enfants à la garderie. L’insécurité est une réalité quotidienne. Ça ne fait pas plaisir de témoigner de ça. »

Ni l’un, ni l’autre n’a entendu les coups de feu.