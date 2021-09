Robert Litvack a comparu en juillet dernier au palais de justice de Montréal pour faire face à deux chefs d’accusation de contacts sexuels sur un mineur et d’agression sexuelle.

Un entraîneur de baseball et de hockey accusé d’avoir agressé un garçon

Un entraîneur impliqué dans le baseball et le hockey mineur dans l’ouest de Montréal est accusé d’avoir agressé sexuellement un garçon de 10 ans à qui il donnait des cours privés. Robert Litvack aurait fait d’autres victimes, soupçonne le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a lancé mercredi un appel au public.

Louis-Samuel Perron La Presse

L’homme de 41 ans a comparu en juillet dernier au palais de justice de Montréal pour faire face à deux chefs d’accusation de contacts sexuels sur un mineur et d’agression sexuelle. Les crimes auraient été commis entre le 1er novembre 2020 et le 12 février 2021 à Montréal à l’endroit d’un garçon de 10 ans.

Robert Litvack a été entraîneur de baseball dans la région du lac St-Louis et administrateur pour l’Organisation du baseball de la région du Lac St-Louis entre 2008 et 2021. Il entraînait des enfants âgés de 13 à 21 ans. Selon le SPVM, l’accusé a également été membre du personnel de banc et entraîneur pour l’Association de hockey mineur de Dollard-des-Ormeaux pendant une dizaine d’années, jusqu’en 2017.

Le résidant de Dollard-des-Ormeaux avait été visé par un mandat d’arrêt le 20 mai 2021. Il est liberté pendant les procédures judiciaires. Son dossier revient en cour le 29 septembre prochain. Il n’avait pas d’antécédents criminels, selon une recherche au plumitif.

Robert Litvack est d’origine anglophone et parle également le français. Il a les yeux pers et les cheveux bruns courts. Il mesure 1,78 m et pèse 93 kg. Le SPVM invite toutes victimes potentielles à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles, au 514 280-8502.