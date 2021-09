Depuis le début de l’année, plus de 360 balles ont déjà été tirées lors d’une centaine de fusillades à Montréal. Une forte hausse par rapport à l’an dernier, révèle un nouveau rapport. « Ce n’est plus épisodique, c’est répétitif. C’est quasi-quotidien pour l’île de Montréal », soutient un expert, qui déplore une multiplication des balles perdues.

Louis-Samuel Perron La Presse

Les fusillades « à haute intensité » en pleine ville - impliquant plusieurs tireurs et une dizaine de projectiles - sont dorénavant monnaie courante à Montréal, observe le sergent-détective Marc-André Dubé, un expert en armes à feu affilié à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui témoigne mercredi dans le cadre des observations sur la peine de Hensley Jean au palais de justice de Saint-Jérôme.

« On ne parle plus d’un attentat avec un homme retrouvé dans le coffre d’auto dans un boisé. On parle de scènes où je ramasse 43 douilles d’armes à feu sur deux coins de rue. On fait un spectacle », illustre l’expert de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA).

L’enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal (PSVM) observe ainsi une transformation du « modus operandi » de l’utilisation des armes à feu depuis 2019 et, surtout, « une hausse marquée de leur intensité et de leur nature ». Un phénomène déjà observé à Toronto depuis une dizaine d’années, ajoute-t-il.

Selon ses compilations, en 2020, environ 400 douilles ont été trouvées sur les scènes de crime à Montréal au cours de 115 évènements. Cette année, en date du 24 août, on comptait déjà 367 douilles retrouvées pour 100 fusillades, sans compter celles disparus à jamais. À ce rythme, plus de 550 balles pourraient être tirées d’ici la fin de l’année dans la métropole. « La majorité [des fusillades] survient dans une zone résidentielle ou à proximité [de celle-ci] », soutient Marc-André Dubé.

« On trouve ça alarmant le fait que la sécurité publique est remise en jeu parce que des coups de feu sont tirés dans des zones urbaines. C’est préoccupant pour la sécurité publique. Notre conclusion, c’est qu’il y a des victimes collatérales », analyse Marc-André Dubé.

Alors que certains projectiles peuvent voyager jusqu’à 1,5 km, des balles perdues se retrouvent régulièrement sur les immeubles résidentiels pendant les fusillades en pleine ville. « Des gens dans des appartements deviennent des victimes potentielles », maintient l’expert. Dans le quartier Saint-Léonard, le 24 août dernier, des projectiles ont carrément été retrouvés dans le mur du salon d’un citoyen.

« Le monsieur était incrédule. Le placement du projectile, c’est exactement où il s’assoit tous les soirs pour regarder la télévision. C’est un monsieur d’une soixantaine d’années. Il songe à déménager », a raconté le sergent-détective.

Les victimes collatérales de cette flambée de violence sont de plus en plus nombreuses. Dans les derniers mois, un ado de 13 ans a été atteint par balle pendant le tournage d’un vidéoclip musical, alors qu’une femme de 18 ans a été atteinte dans une foule au Vieux-Port de Montréal. Les policiers sont aussi visés par des tireurs, notamment près du CUSM il y a quelques jours.

L’expert observe ainsi une « banalisation et la glorification de la possession d’une arme à feu » sur les réseaux sociaux. Il n’est pas rare qu’une personne va exhiber en ligne un pistolet, sans même dissimuler le numéro de série. Il y a tellement de signalements d’armes montrés sur les réseaux sociaux que son équipe ne répond pas à la demande, ajoute le policier. « Présentement, on pourrait utiliser deux fois plus de ressources », dit-il.

De plus, la pandémie n’a aucunement freiné le trafic d’armes à feu au Québec, bien au contraire. « Ce flot d’armes à feu actuel, il semble continu. Il n’y a pas de pénurie », analyse Marc-André Dubé. En ce moment, à Montréal, une arme à feu peut se vendre « jusqu’à 5000 $ » sur le marché noir, indique l’expert.

Une nouvelle technologie qui permet de copier le populaire pistolet Glock à faible coût et sans numéro de série est un véritable fléau en Amérique du Nord. Il s’agit d’un pistolet semi-automatique fabriqué à partir d’un châssis « artisanal » de marque Polymer80. « Le but de cette fabrication, c’est d’avoir une arme qui ne sera pas dépistable et qui va devenir une arme à feu fantôme, un ghostgun », explique Marc-André Dubé.

Cette preuve abondante sur la prolifération des armes à feu à Montréal et le rôle des gangs de rue dans cette flambée de violence s’inscrit dans les observations sur la peine de Hensley Jean, un Montréalais proche du puissant gang Zone 43 qui a été reconnu coupable par un jury d’une tentative de meurtre avec une arme à feu à Saint-Eustache en 2019.

PHOTO TIRÉE D'INSTAGRAM Hensley Jean

Dans les secteurs chauds de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies, la « majorité » des fusillades sont d’ailleurs liées à une guerre entre deux gangs rivaux d’allégeance rouge, les Zone 43 de Montréal-Nord et les Profit Boyz de Rivière-des-Prairies, a expliqué mardi la sergente-détective Caroline Raza. Mais les membres de gangs se tirent maintenant pour des « banalités », même entre alliés.

Les plaidoiries sur la peine auront lieu jeudi exceptionnellement au palais de justice de Montréal devant la juge Hélène Di Salvo. Le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau, réclame la prison à vie à l’égard de Hensley Jean.