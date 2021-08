Edgar Fruitier condamné à six mois de prison

(Longueuil) Le comédien Edgar Fruitier a été condamné à six mois de prison lundi pour avoir agressé sexuellement un adolescent à trois reprises dans les années 1970. Les gestes posés par l’homme de théâtre de 91 ans ont eu des effets « dévastateurs » sur la victime, selon le juge Marc Bisson, qui a insisté sur l’importance de protéger les enfants dans son jugement.

Louis-Samuel Perron La Presse

« L’accusé a profité de la vulnérabilité de cet adolescent sans considérer pour un instant les lourdes conséquences qu’elles auraient sur lui », a fait valoir le magistrat lundi après-midi au palais de justice de Longueuil. En outre, Edgar Fruitier était une « sorte de grand frère » pour l’adolescent qui avait perdu son père à un jeune âge. « L’abus de confiance ne fait aucun doute », a souligné le juge.

Alors que la Couronne demandait de six à neuf mois de détention, la défense réclamait un sursis de peine en raison de l’âge avancé de l’accusé, des attouchements peu intrusifs et du risque de récidive inexistant. Or, malgré ses 91 ans, Edgar Fruitier « se veut relativement en bonne santé », a tranché le juge.

De plus, un attouchement sexuel n’est en aucun cas moins « grave » qu’une agression sexuelle plus intrusive, a insisté le juge. « Tout contact physique de nature sexuel entre un adulte et un enfant est intrinsèquement violent », a déclaré le juge Bisson. L’arrêt Friesen de la Cour suprême invite les tribunaux à imposer des peines plus sévères pour les crimes à caractère sexuel visant les enfants.

Comédien et animateur admiré pour sa brillante carrière au théâtre et à la télévision, Edgar Fruitier a été déclaré coupable l’été dernier de deux chefs d’accusation d’attentat à la pudeur. Il s’agit de l’accusation en vigueur à l’époque. L’artiste a mis la main sur le pénis d’un adolescent à trois occasions en 1974 et en 1976. Le garçon avait 15 ans lors de la première agression.

Ce n’est toutefois que quatre décennies plus tard que la victime, Jean-René Tétreault, a décidé de briser le silence dans la foulée de la vague de dénonciations #metoo. L’homme de 62 ans a d’ailleurs demandé au tribunal de lever l’ordonnance protégeant son identité pour encourager d’autres victimes à dénoncer leur agresseur.

Le jeune Jean-René était un voisin d’Edgar Fruitier à Brossard en 1974. À la fin de l’année scolaire, le comédien a non seulement offert à l’adolescent un poste de placier dans un théâtre d’Eastman, mais aussi de l’héberger à son chalet pendant l’été.

Un soir, pendant la préparation du souper, Edgar Fruiter est arrivé par l’arrière pour agresser l’adolescent. « Ses deux mains me serraient fort. […] Il m’a mis sa main sur mon pénis. Puis j’ai senti comme relâcher. Son autre main est descendue comme s’il voulait descendre mon pantalon. À ce moment, je suis parti au théâtre en courant », a témoigné la victime pendant les procédures.

Le lendemain, Jean-René Tétreault a confronté son agresseur. « Écoute, tu m’as dit que c’était fini avec les filles », a alors rétorqué Edgar Fruitier. L’adolescent venait alors de rompre avec sa copine. « Je ne le ferai plus », a déclaré l’artiste, sans s’excuser.

L’année suivante, Edgar Fruitier embauche l’adolescent pour faire du ménage et lui offre même un voyage. Le jeune homme est toutefois de plus en plus mal à l’aise en sa présence. En 1976, le comédien s’en prend de nouveau à lui.

« Il est arrivé à l’arrière de moi, et il a fait la même chose, mais moins rough. […] Mais sa main a fait la même chose, elle est descendue sur mon sexe, je me suis juste tassé, c’est tout », a-t-il raconté à la cour.

La troisième agression s’est déroulée dans le studio d’enregistrement d’Edgar Fruitier dans des circonstances similaires aux deux premières agressions. Le comédien a « agrippé » de dos l’adolescent et lui a touché de façon agressive les parties génitales par-dessus ses vêtements.

Me Erin Kavanagh représente le ministère public, alors que Me Robert Polnicky défend M. Fruitier.