Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mercredi avoir arrêté six individus soupçonnés d’être liés aux coups de feu tirés vers un logement de Saint-Michel, à la fin juillet.

Florence Morin-Martel La Presse

Les suspects sont âgés de 17 à 20 ans et ont des liens avec les groupes criminalisés, selon ce qu’a indiqué le SPVM en point de presse.

Le 30 juillet dernier, vers 19 h 30, des coups de feu ont été tirés en direction d’un logement de la 21e avenue, près du boulevard Crémazie Est. Une mère et une fillette de 10 ans se trouvaient alors à l’intérieur du logement visé. Ces dernières n’ont subi aucune blessure. Les suspects auraient ensuite pris la fuite à bord de plusieurs véhicules.

En plus des six arrestations, des perquisitions ont été effectuées mercredi dans la ville de Boisbriand et dans les arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Léonard. Cinq armes à feu ont été saisies, ainsi que 80 000 $ en argent comptant. Les suspects vont comparaître mercredi après-midi, a précisé David Shane, porte-parole corporatif du SPVM.

Au sujet de l’opération menée, ce dernier a affirmé que le SPVM augmentait « de plus en plus la pression sur les gangs criminalisés ». Cette lutte contre la violence liée aux armes à feu est faite « dans le but de ramener la paix et la quiétude de nos quartiers », a-t-il ajouté.

« Assez, c’est assez », a réitéré David Shane, en référence aux évènements liés à des armes à feu survenus il y a deux semaines à Rivière-des-Prairies. Trois hommes avaient alors été tués et deux personnes blessées lors d’une fusillade.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault avait alors annoncé la formation prochaine d’une équipe coordonnée par la SQ, pour aider le SPVM à « lutter contre le trafic d’armes à feu et contre la violence liée aux armes à feu, à moyen et à long terme ».

Au mois de juillet, 20 évènements impliquant des armes à feu ont été répertoriés sur le territoire de la métropole.

Le SPVM a tenu à saluer la collaboration de la population. Toute personne qui souhaiterait signaler un évènement impliquant des armes à feu peut joindre le centre anonyme et confidentiel d’Info-Crime Montréal, en composant le 514 393-1133.