Un garçon de cinq ans est mort dans la nuit de jeudi à vendredi après l’embardée d’un VTT sur le chemin de Parent, dans le territoire non organisé du Lac-Bazinet, dans les Hautes-Laurentides. En plus du jeune garçon, un homme et un deuxième enfant étaient à bord du véhicule qui est sorti de la route et qui aurait ensuite fait au moins un tonneau.

Clara Gepner La Presse

La Sûreté du Québec rapporte avoir reçu un appel de « gens dans le secteur » peu de temps après l’embardée, survenue vers 21 h.

L’homme et le deuxième enfant, qui a « entre 5 et 10 ans », ont subi des « blessures légères », a indiqué le sergent Jean Raphaël Drolet, agent d’information du corps policier. La victime, un garçon de cinq ans, a été blessée plus gravement.

Les trois occupants ont été évacués par hélicoptère Air Médic « entre minuit et 2 h du matin » et transportés au Centre hospitalier de Mont-Laurier. C’est là que la mort du jeune garçon a été constatée.

« Des enquêteurs sont assignés au dossier pour déterminer ce qui s’est passé, ajoute Jean Raphaël Drolet. Des gens seront rencontrés quand leur état de santé le permettra. Dans le cas du conducteur, on parle de blessures légères, mais il va falloir attendre de le rencontrer pour en savoir plus. »