Serge Boutin, 53 ans, a été enlevé dans le secteur de Val-des-Sources, en Estrie. L’homme a été pris de force par deux personnes et embarqué dans une voiture, selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ). Il pourrait être séquestré. Il existe des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Coralie Laplante La Presse

Le quinquagénaire a été aperçu pour la dernière fois le 7 juillet, sur la rue Fréchette, dans le secteur de Val-des-Sources (anciennement nommé Asbestos). Ses ravisseurs l’auraient embarqué dans un véhicule Jeep Liberty gris.

Les proches de la victime ont rapporté sa disparition le 30 juillet à la SQ.

Serge Boutin portait un jean bleu foncé, un chandail gris, des chaussures sport et un sac de type « banane ». Il se déplaçait à pied. L’homme mesure 5 pi 7 po (1,75 m) et il pèse 138 lb (63 kg). Il a les cheveux châtains, les yeux bleus, et il porte une courte barbe.

Le premier suspect est un homme dans la cinquantaine mesurant 5 pi 9 po (1,77 m) et pesant 145 lb (66 kg). Il a les cheveux gris.

La seconde personne suspectée de l’enlèvement est une femme aux cheveux noirs dans la cinquantaine. Elle mesure 5 pi 4 po (1,63 m) et pèse 140 lb (63 kg).

La SQ sollicite l’aide de la population pour retrouver la victime.

Toute personne qui apercevrait Serge Boutin peut composer le 911. Des informations permettant de retrouver le quinquagénaire peuvent être transmises de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.