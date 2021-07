Justice et faits divers

Le prêtre Jean Pilon condamné à trois ans et demi de prison

(Salaberry-de-Valleyfield) Des enfances volées, des vies brisées, des secrets enfouis. Les victimes du père Jean Pilon ont vécu dans la souffrance et la honte pendant plus de trois décennies. Mercredi, elles ont rompu le silence devant leur agresseur. Le prêtre des Clercs de Saint-Viateur a été condamné à trois ans et demi d’emprisonnement pour avoir agressé sexuellement 12 élèves dans les années 1980.