Justice et faits divers

Intervention policière auprès d’un ado

« C’est parce qu’on est Noirs »

Plus d’un mois après l’intervention policière visant son fils, la mère du jeune de 14 ans filmé alors qu’un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) l’immobilisait d’un genou sur le cou demeure traumatisée. Épuisée et furieuse, elle compte tout de même aller de l’avant et poursuivre la Ville, « pour ne plus qu’une telle absurdité se reproduise au Québec ».