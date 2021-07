Le Service de police de Sherbrooke a arrêté un homme de 47 ans qui a volé un véhicule et est entré en collision avec une autre voiture à bord de laquelle se trouvaient un père de famille et ses deux enfants.

Un homme de 47 ans a été arrêté jeudi soir à Sherbrooke, après avoir volé un véhicule et être entré en collision avec une autre voiture à bord de laquelle se trouvaient un père de famille et ses deux enfants. Le suspect comparaîtra vendredi devant un juge.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) rapporte avoir procédé à l’arrestation de l’homme vers 17 h jeudi, au terme d’une longue opération concernant un accident et un délit de fuite.

À l’origine, le chauffard aurait d’abord manqué d’effectuer son feu rouge au coin des rues Galt Ouest et McManamy, puis quelques minutes plus tard, il aurait « percuté une autre voiture dans laquelle prenait place un père de famille et ses deux enfants, qu’il venait de récupérer à la garderie », a rapporté le corps policier. Le père et les deux enfants n’ont toutefois pas subi de blessures.

Sur le vif, le quadragénaire aurait alors abandonné son véhicule « à contresens, sur un trottoir, non loin de l’accident, et pris la fuite à pied ». Il a toutefois pu être localisé peu de temps après par des patrouilleurs, qui avaient été aiguillés par des témoins de la scène peu après les faits.

D’après le bilan établi par le SPS, l’homme avait deux fois la limite permise d’alcool dans son sang, « en plus du fait que son permis de conduire faisait déjà l’objet de sanctions de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) ».

Le véhicule dans lequel il prenait place avait aussi été « volé à un proche », et le voleur avait en sa possession des cigarettes de contrebande. « Pour couronner le tout, il contrevenait à plusieurs conditions de libération alors qu’il est en attente d’un procès dans un autre dossier », a indiqué la police de Sherbrooke.

Celle-ci précise également que le suspect « est présentement détenu dans nos murs, et devrait comparaître dans la journée » de vendredi. Il devrait faire face à plusieurs chefs d’accusation.