Un homme a été blessé au haut du corps, jeudi, quand des coups de feu ont été tirés depuis une voiture devant un café italien, dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Une enquête a été ouverte, mais déjà, l’évènement a les apparences d’une tentative de meurtre ratée qui pourrait être liée au crime organisé.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Mayssa Ferah La Presse

C’est vers midi que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir été appelé à se rendre au Bar Café Sorrento, à l’intersection des rues Jean-Talon et des Angevins.

Selon les premiers témoignages obtenus, une personne qui se trouvait dans une voiture aurait fait feu en direction d’une autre personne, sur la terrasse du café. « La personne visée aurait alors pris la fuite en même temps que le suspect », a fait savoir un porte-parole du SPVM, Manuel Couture.

L’évènement a tout de même fait une victime. Il s’agit d’un homme qui a été blessé au haut du corps, vraisemblablement par des éclats de verre, dans la foulée des coups de feu.

« Pour le moment, il semblerait que cet homme n’était pas directement visé par le tireur », a indiqué l’agent Couture, en précisant que cette victime avait été transportée dans un centre hospitalier, mais qu’on ne craindrait pas pour sa vie à l’heure actuelle.

Beaucoup de détails encore à préciser

L’enquête est toujours en cours, mais déjà, la police reconnaît que la scène « a les apparences d’une tentative de meurtre ». Cela dit, les autorités n’excluent pas pour autant que ce puisse être le commerce lui-même, et non une personne en particulier, qui ait été la cible du tireur.

D’après nos informations, la présence d’une moto arborant les couleurs des Hells Angels aurait été constatée par les policiers près de l’établissement. Cela pourrait signifier que l’évènement est lié au crime organisé.

Aucune arrestation n’a pour le moment été réalisée et le tireur est toujours recherché. Les enquêteurs rencontreront plusieurs témoins potentiels et visionneront des bandes vidéo de caméras de surveillance qui auraient pu capter la scène.

La personne qui aurait été visée par les coups de feu ne s’était toujours pas présentée aux policiers en fin de journée jeudi. Au moins une douille a été retrouvée au sol et un impact de balle est toujours visible sur la porte d’entrée du Bar Café Sorrento.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de l’établissement. Les enquêteurs ont été assistés d’un maître-chien pour tenter de mieux comprendre les causes et les circonstances de cet évènement et récolter davantage d’indices. Des techniciens en identité judiciaire ont également été demandés sur place.