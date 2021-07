Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) croit que Koceila Louali « aurait pu faire d’autres victimes mineures et majeures » dans le Grand Montréal.

Agressions sexuelles, proxénétisme, production de pornographie juvénile et même, un « arrangement » pour agresser un enfant de 7 ans. Au moins huit victimes auraient goûté à la médecine de Koceila Louali dans les dernières années. Malgré une kyrielle d’accusations, l’homme surnommé « Maître K » tente de retrouver la liberté jusqu’à son procès.

Louis-Samuel Perron La Presse

L’homme de 48 ans fait face à pas moins de 24 chefs d’accusation dans trois dossiers différents pour des crimes commis entre 2012 et 2021 à l’endroit de huit victimes. Et d’autres accusations pourraient s’ajouter, puisque le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) croit qu’il « aurait pu faire d’autres victimes mineures et majeures » dans le Grand Montréal.

Koceila Louali, un ancien employé de Radio-Canada, a subi son enquête sur remise en liberté la semaine dernière au palais de justice de Montréal devant le juge Dennis Galiatsatos. Plusieurs victimes ont d’ailleurs assisté à l’audience. La preuve présentée est toutefois frappée d’une ordonnance de la cour. L’accusé demeure détenu jusqu’à la suite de l’enquête le mois prochain.

Koceila Louali fait face à de multiples accusations de proxénétisme pour des évènements survenus entre 2015 et 2019 à Montréal. Connu sous le nom de « Maître K », il est également accusé d’avoir produit, distribué et possédé de la pornographie juvénile et d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes.

On l’accuse aussi d’avoir agressé un enfant de 7 ans à Laval en avril 2021 et d’avoir fait un « arrangement » avec une femme dans le but de commettre des gestes sexuels sur cet enfant. La femme en question est d’ailleurs accusée au palais de justice de Laval.

Notons que la conjointe de l’accusé, Carole Desrochers, 59 ans, fait également face à des accusations de proxénétisme pour des évènements survenus entre 2015 et 2019, soit la même période alléguée que Koceila Louali.

Dans un communiqué envoyé jeudi matin, le SPVM indique que Koceila Louali est aux prises avec de graves problèmes de vision. Il a d’ailleurs reçu une bourse de l’UQAM en 2014 pour des étudiants en situation de handicap visuel.

Les enquêteurs de la Section de l’exploitation sexuelle du SPVM invitent toute victime de Koceila Louali de se rendre au poste de police ou de communiquer avec le 911.